Mann fährt beim Tanken anderes Auto an und flieht

Nach dem Tanken fährt ein 37-Jähriger ein Auto hinter ihm an und kümmert sich nicht um den Schaden. Doch er wird beim Unfall gefilmt.

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag, 7. Januar, um 22.24 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf einem Tankstellengelände in der Augsburger Straße nach dem Tanken von einer Zapfsäule zurück und prallte gegen einen hinter ihm abgestellten Pkw. Anschließend entfernte er sich laut Polizeibericht unverzüglich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, zudem ist an der Tankstelle eine Videoüberwachung vorhanden, sodass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Der entstandene Schaden beträgt rund 5000 Euro. (AZ)

