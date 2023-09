Mann fährt E-Scooter ohne Versicherung

Bei einer Kontrolle in Nördlingen fällt der Polizei ein E-Scooter Fahrer auf, der ohne Kennzeichen fährt.

Beamte der Polizei Nördlingen haben am Mittwochabend in Nördlingen den Fahrer eines E-Scooters gestoppt. Laut Angaben der Polizei fuhr der 26-Jährige gegen 20.20 Uhr ohne gültiges Versicherungskennzeichen in der Wemdinger Straße.

Gegen den Fahrer wurden daraufhin Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

