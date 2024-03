Mann fährt E-Scooter ohne Versicherung – jetzt kriegt der Chef Ärger

Die Polizei kontrolliert einen Mann auf einem E-Scooter, der aber kein Versicherungskennzeichen hat. Warum nun nicht nur den Mann selbst eine Anzeige erwartet.

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 14.25 Uhr einen 30-jährigen Mann angehalten, der in der Nördlinger Schwallmühlstraße mit einem E-Scooter unterwegs war, und ihn kontrolliert. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann habe angegeben, den E-Scooter von seinem Chef bekommen zu haben, um damit täglich zur Arbeit fahren zu können. Sowohl den Mann als auch dessen Chef erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, heißt es im Polizeibericht. (AZ)