Mann fährt E-Scooter unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle stoppt die Polizei einen E-Scooter-Fahrer. Der gibt zu, Marihuana konsumiert zu haben.

Ein Mann ist am Donnerstagabend unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in Nördlingen gefahren. Um 20.40 Uhr führte die Polizei eine Verkehrskontrolle durch. Dabei gab der 35-Jährige laut Polizeibericht an, Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. (AZ)