Mann fährt gegen Mercedes, schaut sich Schaden an und fährt weg

Bei einer Unfallflucht in Nördlingen schaut sich der Verursacher den Schaden noch an, fährt laut Polizei aber weiter. Doch ein Zeuge beobachtet den Vorfall.

Eine Unfallflucht hat sich am Samstagvormittag gegen 11 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein Mann touchierte laut Polizeibericht beim Ausparken mit seinem VW einen geparkten Mercedes.

Anschließend soll er zwar noch den Schaden an der hinteren Stoßstange begutachtet haben, dann aber seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich darum zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1300 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, informierte die Polizei und konnte so zur schnellen Klärung der Unfallflucht beitragen. (AZ)

