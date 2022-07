Mann fährt mit 1,5 Promille in den Gegenverkehr

Ein Mann verursacht unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der B25. Der Schaden ist hoch.

Ein 34-Jähriger hat am Montag einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr auf der B25 von Möttingen in Richtung Nördlingen, auf der Höhe der Ausfahrt Nördlingen Süd geriet der Mann laut Polizeibericht in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 62-Jährigen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten nach eigenen Angaben bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,5 Promille ergeben. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Der 34-Jährige musste vor Ort noch seinen Führerschein abgeben und erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)