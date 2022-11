Mann fährt unter Drogen mit E-Scooter durch Nördlingen

Am Dienstag wird in Nördlingen ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss steht.

Ein 25-Jähriger ist am Dienstagnachmittag unter Drogeneinfluss in Nördlingen unterwegs gewesen. Laut Polizei soll der Mann selbst angegeben haben, eine größere Menge an Betäubungsmitteln eingenommen zu haben. Dem 25-Jährigen wurde anschließend Blut entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

