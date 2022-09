Mann fährt unter Drogeneinfluss in Nördlingen

Am Montagnachmittag kontrolliert die Polizei in Nördlingen und stoppt einen Autofahrer unter Drogeneinfluss.

Die Polizei hat am Montag um 14 Uhr in der Nürnberger Straße in Nördlingen eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden bei einem 36-jährigen Pkw-Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben