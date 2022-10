Mann fährt zu schnell und betrunken in Kontrolle

Die Polizei kontrolliert in Nördlingen die Geschwindigkeit und hält dabei einen zu schnell fahrenden 29-Jährigen an.

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen eine Kontrollstelle für Geschwindigkeitsmessungen aufgebaut. Hierbei wurde nach Angaben der Beamten ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Bei der folgenden Überprüfung stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von einem Promille ergeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.