Nördlingen

vor 29 Min.

Mann ignoriert in Pfäfflingen die Polizei

Ein 57-Jähriger ist am Mittwochabend in Pfäfflingen betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen. Als gegen 22.50 Uhr Beamte der Polizei Nördlingen den Mann anhalten wollten, kam dieser der entsprechenden Aufforderung der Polizei nicht nach und fuhr unbeirrt bis zu seinem Wohnort weiter. Dort angekommen, stellten die Beamten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,4 Promille. Deshalb wurde der Führerschein eingezogen und eine Blutentnahme angeordnet, der 57-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

