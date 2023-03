Mann ist stark betrunken und fährt auch noch ohne Fahrerlaubnis

In Nördlingen wird ein 55-Jähriger kontrolliert. Es sollte reine Routine sein. Doch der Alkoholtest ergibt einen Wert von rund zwei Promille.

Die Polizei hat am Samstagabend einen Mann in Nördlingen kontrolliert, der nicht nur ohne Fahrerlaubnis, sondern auch noch stark betrunken am Steuer seines Autos saß. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 55-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von fast zwei Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Es stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer auch keine Fahrerlaubnis besitzt. (AZ)