Mann mit Drogen und Butterflymesser in Nördlingen erwischt

Am Montagabend wird am Bahnhof Nördlingen ein Mann kontrolliert, der Drogen und ein Butterflymesser bei sich hat. Der Mann erhält nun eine Anzeige.

Ein 35-Jähriger ist am Montagabend am Bahnhof in Nördlingen einer Personenkontrolle unterzogen worden. Dabei wurde laut Polizeibericht festgestellt, dass der Mann eine geringe Menge Marihuana und ein verbotenes Butterflymesser bei sich trug. Beides wurde sichergestellt. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

