Mann mit Platzverweis wieder im Festzelt angetroffen

Am Freitag hatte ein 20-Jähriger einen Platzverweis für das Stabenfest bekommen. Am Sonntag war er wieder im Festzelt. Er erhält eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Ein 20-Jähriger hat am Freitag im Festzelt auf dem Stabenfest mehrere Menschen angepöbelt und im Zelt geraucht. Die Polizei berichtet, dass er daraufhin vom Sicherheitsdienst einen Platzverweis für das Festzelt und von der Polizei für das Fest-Gelände bekam.

Schon am Freitag hielt er sich nicht an die Angaben, am Sonntag wurde der junge Mann wieder im Festzelt angetroffen. Er bekommt nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (AZ)

