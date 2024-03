Mann nimmt Polizisten in Nördlingen einen Schlagstock ab

Ein 36-Jähriger verhält sich in Nördlingen aggressiv. Mit den Beamten kommt zu es einem Gerangel, eine Person wird leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem Mann hat sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Nördlingen ereignet – das berichtet die Nördlinger Polizei. Der 36-Jährige habe sich an einer Tankstelle in Nördlingen äußerst aggressiv verhalten und dort Personen angepöbelt. Polizisten hätten der Person einen Platzverweis erteilt. Nach kurzer Zeit sei diese aber erneut aufgetaucht.

Laut dem Polizeibericht ereignete sich dann Folgendes: Bei der Überprüfung habe der Mann versucht, vor der Polizei zu flüchten, als die Beamten ihn festhielten, habe er um sich geschlagen. Im Gerangel mit der Polizei soll der 36-Jährige einem Beamten den Einsatzstock entrissen haben. Nur durch die Anwendung von Gewalt habe dem Mann der Schlagstock wieder abgenommen werden können.

Die Person zeigte sich nach Angaben der Polizei weiter aggressiv und habe die Beamten auch auf der Dienststelle immer wieder angegriffen. Da sich der alkoholisierte 36-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, erfolgte die Unterbringung in einer psychiatrischem Einrichtung. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beamter leicht am Fuß verletzt. (AZ)