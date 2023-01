Mann prügelt 33-jährigen Arbeitskollegen in Nördlingen nieder

Ein Streit zwischen zwei Arbeitskollegen eskaliert am Donnerstagvormittag. Ein 33-Jähriger muss daraufhin ins Krankenhaus.

Ein Mann hat seinen 33-jährigen Arbeitskollegen in einem Betrieb in der Fritz-Hopf-Straße geschlagen. Laut Polizei verpasste der Angreifer seinem Gegenüber zuerst einen Schlag mit der flachen Hand gegen den Hals, anschließend stieß er ihn nach hinten um. Weitere Beschäftigte der Firma griffen ein, um ein Desaster zu verhindern. Der 33-Jährige zog sich eine Verletzung an der Halswirbelsäule zu und ließ sich im Nördlinger Krankenhaus behandeln. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)