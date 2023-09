Mann rammt geparkte Autos in Nördlingen – weil er 2,8 Promille hat

Unter erheblichem Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer in Nördlingen unterwegs und beschädigt zwei Autos. Es ist nicht sein einziges Vergehen.

Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 11.10 Uhr zwei geparkte Autos in der Stettinger Straße in Nördlingen "gerammt", wie es im Polizeibericht heißt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme sei nach Angaben der Beamten der Grund für den Kontrollverlust über den Pkw schnell klar geworden: Der Mann fuhr mit einem Alkoholwert von 2,8 Promille. Dem nicht genug, die Polizisten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)