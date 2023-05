Mann schlägt anderem ins Gesicht

Zwei Männer geraten in Nördlingen in Streit. Nach einem Schlag entfernt sich einer von ihnen, die Polizei kann ihn jedoch ermitteln.

Ein Streit hat sich am Montagabend gegen 22 Uhr am Parkplatz einer Gaststätte in Nördlingen ereignet. Zunächst kam es laut Polizeibericht zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Männer, in deren Verlauf soll ein Mann seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben, sodass dessen Brille zu Boden fiel. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei, konnte jedoch ermittelt werden. Gegen ihn werde nun strafrechtlich ermittelt. Der Geschädigte erlitt eine Prellung im Gesicht. Des Weiteren wurde seine Brille beschädigt. (AZ)

