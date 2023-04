Mann schlägt Heckscheibe von Auto in Nördlingen ein

Ein Mann unter Alkoholeinfluss schlägt die Scheibe eines Autos kaputt. Dann kommt die Besitzerin.

Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 19 Uhr die Heckscheibe eines in der Reimlinger Straße geparkten Pkw eingeschlagen. Kurz danach kam die Besitzerin in Begleitung einer Freundin hinzu. Der Mann war laut Polizeiangaben stark alkoholisiert und äußerst aggressiv, weshalb die beiden Frauen unverzüglich die nahe gelegene Polizeidienststelle aufsuchten und um Hilfe baten. Der Mann wurde schließlich von den eingesetzten Beamten zu Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)