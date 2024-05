Mann schlägt Kumpel mit Bierkrug auf den Kopf – an dessen Geburtstag

Ein 20-Jähriger muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Nördlingen vor Gericht verantworten. Die Richterin sagt, die Schläge hätten tödlich sein können.

Die Verbindung von alkoholbedingter Enthemmung und Gewalttätigkeit ist ein Problem, das auch im Ries vorkommt – immer wieder landen solche Fälle vor Gericht. So auch der Fall eines 20-Jährigen, der sich vor dem Schöffengericht in Nördlingen verantworten musste. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der Angeklagte soll im Februar 2023 nachts um zwei Uhr, gegen Ende einer Geburtstagsfeier eines Freundes im Ries, in alkoholisiertem Zustand zugeschlagen haben, mit der Faust und einem Bierkrug. Mit beiden Opfern war er befreundet.

Der erste Geschädigte, ein 22-Jähriger, schilderte als Zeuge, wie er auf einer Bierbank saß, als der Angeklagte ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Er trug eine aufgeschlagene Lippe und eine blutige Nase davon, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Kopfschmerzen hielten zwei Wochen an.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Prozess in Nördlingen: Geburtstagskind bekommt Bierkrug auf den Kopf

Der zweite Geschädigte war das Geburtstagskind, ein 24-Jähriger. Er hatte den Faustschlag beobachtet und wollte den Angreifer hinauswerfen, dabei bekam er selbst einen Schlag ins Gesicht ab und ging zu Boden. Ein weiterer Zeuge hatte beobachtet, wie der Angreifer mit einem gläsernen Halbe-Bierkrug auf den Kopf des am Boden liegenden Geburtstagskinds einschlug. Die zwei dadurch entstandenen Platzwunden am Kopf waren laut Notfallbehandlungsbericht des Nördlinger Krankenhauses drei und vier Zentimeter groß und mussten, wie der Geschädigte berichtete, mit jeweils sieben Stichen genäht werden. Bleibende Schäden habe es nicht gegeben.

Der Angeklagte gestand die Taten in der Verhandlung, auch wenn er sich nicht mehr genau erinnern konnte. Er sagte, dass er „gut angetrunken“ gewesen sei, er habe ein paar Bier und mehrere Schnäpse getrunken. Dnr Grund, weshalb er gewalttätig wurde, weiß der junge Mann nicht mehr. Über einen Anwalt bemühte er sich um einen Täter-Opfer-Ausgleich und bezahlte 750 beziehungsweise 1500 Euro Schmerzensgeld, die sein Vater für ihn vorstreckte. Auch in der Verhandlung entschuldigte er sich nochmals. Beide Opfer sagten, sie hätten die Sache für sich „abgehakt“, die Freundschaft zum Angeklagten sei aber beendet.

Schon einmal ist der Angeklagte auffällig geworden.

Der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe sprach in seinem Bericht von möglichen Entwicklungsverzögerungen, worauf der frühere Besuch einer Förderschule hinweisen könne. Die Erziehung durch seine Eltern beschrieb der Angeklagte als „teilweise streng und teilweise locker“, er habe eine sorgenfreie Kindheit gehabt. Alkohol trinke er ein- bis zweimal im Monat, die Menge hänge von den Leuten ab, mit denen er sich treffe. Des Weiteren konsumiere er Cannabis. Mit Blick auf zwei einschlägige Vorstrafen – einmal hatte er einen Holzblock gegen den Hinterkopf eines Mitschülers in der Berufsschule geworfen – sagte die Vorsitzende Richterin Sandra Fischer: „Da müssten Sie mal darüber reflektieren und schauen, wie Sie damit umgehen, mit Situationen, in denen in einem die Wut hochkommt. Zuschlagen ist nicht die Lösung.“

Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen einer anzunehmenden Reifeverzögerung nach Jugendstrafrecht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem muss er eine Geldauflage von 1000 Euro bezahlen und ein Online-Training zur Aggressionsbewältigung absolvieren. Die Richterin machte dem Angeklagten klar, dass seine Schläge gegen den Kopf auch tödlich hätten enden können.

Pflichtverteidigerin Bettina Anselstetter hatte einen zweiwöchigen Dauerarrest gefordert und im Falle einer Jugendstrafe ein Jahr, so wie es das Gericht dann entschied. Staatsanwalt David Wagner bemängelte, dass ein echter Täter-Opfer-Ausgleich seiner Ansicht nach ein Gespräch zwischen Täter und Geschädigten beinhalte, nicht nur nüchtern-sachliche anwaltliche Schreiben. Er hatte sechs Monate mehr beantragt und behielt sich vor, Rechtsmittel einzulegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.