Nördlingen

Mann schlägt seine Freundin und muss ins Gefängnis

Im Amtsgericht in Nördlingen ging es am Donnerstag um einen Fall von häuslicher Gewalt.

Plus Ein Mann ist in Nördlingen mit dem Outfit seiner Frau unzufrieden und schlägt sie daraufhin. Das Strafregister des 24-Jährigen lässt tief blicken.

Von Nicolas Friese

Neue Stadt, neuer Job, neues Leben, neues Ich. So ähnlich hat ein Angeklagter bei einem Prozess von dem Amtsgericht in Nördlingen seine aktuelle Lebenssituation beschrieben. Der 24-Jährige hatte einige Jahre in Nördlingen gewohnt, bevor er, seine Freundin und deren gemeinsames Kind im Sommer 2022 beschlossen, in die Region Stuttgart zu ziehen. Trotz mehrerer Belege für ein neues, ruhiges Leben in der schwäbischen Metropolregion gelang es ihm nicht, die Richterin Emilia Berkovic zu überzeugen.

Prozess in Nördlingen: Angeklagter mit langer Alkohol- und Drogenhistorie

Aber zunächst zurück an den Anfang: Im Juni 2022 hatte sich die Tat ereignet. Nach Aussagen des Täters und der Geschädigten waren die beiden – die im Ausland geheiratet haben, aber in Deutschland nicht als verheiratet gelten – gerade dabei aus ihrer Wohnung zu gehen. Dabei fiel dem 24-Jährigen die Kleidung seiner Freundin auf, die ihm nicht gefiel. Bei einem Streit schlug er ihr daraufhin zwei Mal an den Kopf. Die Staatsanwaltschaft Augsburg klagte die Tat als Körperverletzung an. Die Nachfrage der Richterin, ob der Angeklagte zu dem Zeitpunkt unter Drogen- und oder Alkoholeinfluss stand, verneinte er.

