Mann sitzt im Auto und wird angefahren – er erkennt aber den Beifahrer

Bei einer Unfallflucht in Nördlingen entsteht ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Zwar flieht der Verursacher, doch dessen Beifahrer kennt der Geschädigte.

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag gegen 20.19 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants ereignet. Ein 38-Jähriger fuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw aus dem Wartestreifen heraus und streifte hierbei einen geparkten Pkw am vorderen linken Kotflügel. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 habe sich der Fahrer allerdings nicht gekümmert, sondern er sei einfach davongefahren.

Der Geschädigte, der zum Unfallzeitpunkt selbst im Pkw saß, erkannte den Beifahrer, sodass der Unfallverursacher von den Beamten gefunden werden konnte. Gegen diesen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)