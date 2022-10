Mann stiehlt Lebensmittel in Supermarkt – und hat einen Schlagring dabei

Ein Mann steckt in einem Nördlinger Supermarkt Lebensmittel im Wert von rund sieben Euro ein. Doch die Polizei stellt fest: Er hat einen Schlagring dabei.

Ein Diebstahl mit Waffen hat sich am Dienstagmorgen in Nördlingen ereignet. Ein Mann entwendete in einem Supermarkt Lebensmittel im Wert von 7,37 Euro, wie es im Polizeibericht heißt. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung fest, dass er einen Schlagring in der Jackentasche hatte.

Der Mann habe keinen festen Wohnsitz im Inland, daher habe die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im Wert von 1000 Euro angeordnet. Nachdem diese bezahlt wurde, habe man den Mann wieder entlassen können, so die Polizei. (AZ)

