Mann tankt in Nördlingen für 68 Euro, zahlt aber nicht

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Nördlingen einen Tankbetrug begangen hat.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag in der Augsburger Straße in Nördlingen seinen Pkw betankt, aber nicht gezahlt. Statt den getankten Treibstoff in Höhe von 68 Euro zu bezahlen, stieg der Mann in seinen Pkw und fuhr davon. Gegen den Fahrzeughalter wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

