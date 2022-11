Mann tankt, zahlt aber nur zwei Getränke

Ein Mann betankt sein Auto für 30 Euro in Nördlingen, zahlt dies aber nicht. Doch das Kennzeichen ist bekannt.

Ein Mann hat am Sonntag gegen 17 Uhr einen Tankbetrug in Nördlingen begangen. Der bislang unbekannte Mann tankte nach Angaben der Beamten an einer Tankstelle in der Augsburger Straße. Anschließend ging er in den Verkaufsraum und soll dort lediglich zwei Getränke bezahlt haben, nicht aber den Tankbetrag in Höhe von etwa 30 Euro. Weitere Ermittlungen diesbezüglich erfolgen über das bekannte Kennzeichen des betankten Pkws. (AZ)

