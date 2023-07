Mann touchiert in Nördlingen beim Einparken Auto und parkt daraufhin um

Ein 65-Jähriger wird am Mittwoch von einem Passanten dabei beobachtet, wie er ein geparktes Auto beschädigt. Er bemerkt den Schaden und parkt um.

Ein Passant hat am Mittwochmittag in Nördlingen einen 65-Jährigen gesehen, der beim Versuch einzuparken, ein anderes Auto touchiert hat. Laut Angaben der Polizei bemerkte der Fahrer, der bei den Kornschrannen parken wollte, den Schaden und fuhr daraufhin in einen anderen Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser betrug etwa 300 Euro. Der Beobachter zeigte den Unfall bei der Polizei Nördlingen an und der Verursacher konnte ermittelt werden. (AZ)

