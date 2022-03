Mann tritt in Nördlingen gegen Blumenkübel: Strafanzeige

Weil ein 30-Jähriger am Donnerstag in Nördlingen gegen einen Blumenkübel tritt, verständigt eine Passantin die Polizei. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige.

Eine Passantin hat am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr in der Reimlinger Straße in Nördlingen einen Mann dabei beobachtet, wie er gegen einen Blumenkübel trat. Der Blumenkübel, der vor der Metzgerei in der Reimlinger Straße stand, wurde durch den Tritt beschädigt.

Mann tritt gegen Blumenkübel vor Nördlinger Metzgerei und verursacht zweistelligen Schaden

Deshalb verständigte die Frau die Polizei, Streifenbeamte konnten den 30-jährigen Täter schließlich aufgreifen. Dieser erhält nun eine Strafanzeige. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 50 Euro. (AZ)