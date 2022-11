Mann überklebt TÜV-Plakette und überschreibt die Jahreszahl

In Nördlingen wird am Mittwoch ein Mann kontrolliert. Dabei wird festgestellt, dass der Mann seine TÜV-Plakette manipuliert hat.

Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch mit einer manipulierten TÜV-Plakette in Nördlingen erwischt worden. In der Ortsstraße wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 70-Jährige eine ältere Plakette aufgeklebt und die Jahreszahl überschrieben hatte. Nach Angaben der Polizei war der TÜV des Fahrzeugs bereits seit einem Jahr abgelaufen. Der Mann erhält nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)

