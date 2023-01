Mann übersieht Auto und verursacht 8000 Euro Schaden

Beim Abbiegen übersieht ein 84-Jähriger eine andere Fahrerin. Der Schaden ist hoch, an einem Fahrzeug bricht eine Achse.

Ein Unfall hat sich am Montag bei Pfäfflingen gegen 12.15 Uhr ereignet. Ein 84-jähriger fuhr von der B466 ab und wollte nach links in Richtung Dürrenzimmern abbiegen. Beim Abbiegen übersah er nach Polizeiangaben eine 51-jährige bevorrechtigte Pkw-Fahrerin und stieß in das Fahrzeugheck. Der Pkw erlitt dadurch einen Achsbruch und musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligte wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (AZ)

