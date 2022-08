Mann unter Drogen in Nördlingen unterwegs

Unter Drogeneinfluss fährt ein Mann am Montag durch Nördlingen. Beamte finden bei ihm noch weitere Betäubungsmittel.

Ein Autofahrer ist am Montagabend unter Drogeneinfluss in Nördlingen unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße wurden drogentypische Anzeichen festgestellt, ein Test schlug daraufhin nach Angaben der Polizei positiv auf Marihuana und Alkohol an. Außerdem wurden bei dem Fahrer noch weitere Betäubungsmittel gefunden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, auf den Mann kommen mehrere Anzeigen zu. (AZ)