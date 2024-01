Nördlingen

06:15 Uhr

Mann verfolgt in Nördlingen Ex-Partnerin und schlägt vor der Polizei fast zu

Plus Der Angeklagte weist vor Gericht alle Vorwürfe zurück, sogar eine frühere Straftat sei falsch verzeichnet. Die Tat soll er vor den Augen der Polizei begangen haben.

Emotionen in zwischenmenschlichen Beziehungen können manchmal überkochen. Das legt sich auch nicht unbedingt, wenn eine Beziehung beendet wird. Ein Fall, in dem es mutmaßlich emotional wurde, hat das Amtsgericht Nördlingen behandelt: Dabei geht es um eine Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten, seiner ehemaligen Freundin und ihrem neuen Partner, die vor der Polizeistation in Nördlingen stattgefunden haben soll. Doch Zeugen kommen vor Gericht nicht zu Wort, der Prozess ist nach längerer Diskussion vorbei – worum geht es?

Es war ein Abend im November 2022, als ein 31-jähriger Mann aus einer baden-württembergischen Kleinstadt, nicht weit vom Ries entfernt, in Nördlingen unterwegs war. Er fuhr mit dem Auto durch die Stadt, als er gegen 22 Uhr seiner ehemaligen Partnerin begegnete, die mit ihrem neuen Freund im Auto saß. Der 31-Jährige fuhr den beiden hinterher. Als die beiden Autos zum Stehen kamen, stieg der Angeklagte aus – in der Reimlinger Straße, der Straße, in der sich die Nördlinger Polizeiinspektion befindet.

