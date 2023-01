Mann verursacht beim rückwärts Einparken 6000 Euro Schaden

Beim Einparken übersieht ein 55-Jähriger wohl eine andere Verkehrsteilnehmerin. Die kann nicht mehr reagieren.

Zwei Autos sind am Dienstagvormittag in der Deininger Straße zusammengestoßen, Verletzte gab es zum Glück nicht. Eine 52-Jährige war mit ihrem Pkw stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in eine Seitenstraße einbiegen. In diesem Moment befand sich ein 55-Jähriger Autofahrer im Gegenverkehr und fuhr an der 52-Jährigen vorbei, schildert die Polizei.

Als die 52-Jährige abbog, fuhr der Mann jedoch rückwärts, um einzuparken. Die 52-Jährige bemerkte noch das Fahrmanöver des Mannes, konnte aber nicht mehr rechtzeitig reagieren: Der Pkw stieß mit dem Heck in ihre Wagenseite. Insgesamt entstand ein Schaden von 6000 Euro. (AZ)

