Mann verweigert Drogenschnelltest bei Kontrolle in Nördlingen

Die Polizei kontrolliert einen Autofahrer und stellt Anzeichen für Drogenkonsum fest. Der Mann verweigert einen Test, doch das hilft ihm nicht.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag gegen 20.15 Uhr in der Nürnberger Straße stellten die Beamten bei einem 48-jährigen Pkw-Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum fest. Der Mann verweigerte zwar einen Drogenschnelltest, allerdings seien die Anzeichen für den Konsum laut Polizeibericht so deutlich gewesen, dass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)