Mann will Auto verkaufen: Betrüger fordern 500 Euro

Ein Rieser wollte seinen Wagen im Internet verkaufen. Als er ein Angebot mit einer Forderung bekommt, geht er zur Polizei.

Eine Betrugsmasche hat ein 66 Jahre alter Pensionist aus dem Ries erkannt. Er erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Nördlingen. Der Mann hatte seinen privaten Pkw auf einer Internet-Verkaufsplattform inseriert und erhielt aus dem Ausland ein Kaufangebot über den geforderten Fahrzeugpreis.

Die anfallenden Speditionskosten in Höhe von 500 Euro sollte er vorab überweisen, heißt es im Polizeibericht. Die Betrüger gaben an, sie hätten den Kaufpreis für das Fahrzeug sowie die Speditionskosten für den Verkäufer auf ein Konto der „Alior Bank“ eingezahlt. Der Mann hatte berechtigte Zweifel, verwies auf eine Abwicklung ausschließlich in Bargeld und tätigte keine Überweisung.

Laut Polizeibericht kommt diese Betrugsvarianten seit Jahren wiederholt vor. (AZ)