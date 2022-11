Mann will Ex-Freundin in Nördlingen von der Straße abdrängen

Ein 30-Jähriger soll seiner Ex-Freundin aufgelauert und sie danach verfolgt haben. Er muss sich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Ein 30-Jähriger hat am Dienstagabend offenbar sein Auto dafür benutzt, um seinen Aggressionen wegen einer verschmähten Liebe freien Lauf zu lassen. Gegen 22.30 Uhr war der Mann laut Polizei in der Reimlinger Straße in Nördlingen unterwegs und hatte versucht, einen anderen Pkw von der Straße abzudrängen und mehrfach zum Anhalten genötigt. Der Fahrer des anderen Wagens fuhr deshalb auf direktem Weg zur Polizei, und es gelang, den 30-jährigen Autofahrer zu kontrollieren.

Selbst im Beisein der Polizisten versuchte der 30-Jährige auf den Anzeigenerstatter loszugehen. Wie sich herausstellte, saß im anderen Auto die Ex-Freundin des 30-jährigen Mannes. Er hatte ihr aufgelauert und nahm die Verfolgung auf. Nun wird der 30-Jährige gleich sich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. (AZ)