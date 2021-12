Mann will Randalierer stellen und wird verprügelt

In Nördlingen ist am Wochenende ein Mann zusammengeschlagen worden. Der 55-jährige war einer Gruppe Randalierer hinterhergegangen.

Ein 55-Jähriger hat am Samstag gegen 3 Uhr in der Fußgängerzone in Nördlingen eine Gruppe randalierender junger Personen festgestellt. Die Gruppe soll einen großen Schirm einer Bücherei beschädigt haben. Als die Gruppe dann weiterzog, folgte die Person ihnen.

Ein Mann in Nördlingen wurde verprügelt

Daraufhin ging die Gruppe auf den Mann zu und schlug nach Polizeiangaben auf ihn ein. Sogar am Boden liegend hätten die Personen noch weiter auf ihn eingetreten, sodass er Prellungen und Hämatome am ganzen Körper erlitt. Anschließend flüchteten die Täter.

Passanten wurden auf den Verletzten schließlich aufmerksam. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte eine Gruppe alkoholisierter junger Männer angehalten werden. Eine mögliche Tatbeteiligung wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch abgeklärt, teilen die Beamten mit. (AZ)