Nördlingen

vor 17 Min.

Mann will Streit schlichten und wird ins Gesicht geschlagen

Die Polizei hat nach einer Schlägerei am Kriegerbrunnen in Nördlingen ein Strafverfahren gegen einen 45-Jährigen eingeleitet.

Artikel anhören Shape

Der Vorfall ereignet sich am Montagabend am Kriegerbrunnen. Der Geschädigte wollte in einem Streit zwischen einem 45 und einem 70 Jahre alten Mann vermitteln.

Nach einem Vorfall am Kriegerbrunnen in Nördlingen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Dort kam es zwischen zwei Männern im Alter von 45 und 70 Jahren zu einem Streit. Als ein 52-Jähriger diesen schlichten wollte, erhielt er von dem Jüngeren einen Schlag ins Gesicht. Wie die Polizei berichtet, wurde der Geschädigte so schwer verletzt, dass er Beeinträchtigungen beim Sehen hatte. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Alle beteiligten Personen waren zum Tatzeitpunkt merklich alkoholisiert. Gegen den 45-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

Themen folgen