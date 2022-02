Mann wird bei Streit leicht über dem Auge verletzt

Ein Mann wird bei einer Auseinandersetzung in Nördlingen leicht verletzt.

In Nördlingen ist es am Freitagnachmittag zwischen zwei Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft zu einem handfesten Streit gekommen, wodurch eine Person verletzt worden ist. Was laut Polizeibericht als verbale Auseinandersetzung begann, führte im Verlauf zu einer körperlichen. Im Verlauf schlug laut den Beamten einer der Beteiligten dem anderen mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei oberhalb des linken Auges leicht verletzt, weshalb ein Arzt verständigt wurde. (AZ)