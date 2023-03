Mann wird Geldbeutel an der Kasse gestohlen

In einem Geschäft in Nördlingen stiehlt eine unbekannte Person einen Geldbeutel. Darin befanden sich etwa 80 Euro.

Einem 47-Jährigen ist am Mittwoch gegen 13 Uhr die Geldbörse im Kassenbereich eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße in Nördlingen entwendet worden. Die unbekannte Person erbeutete etwa 80 Euro, wie es im Polizeibericht heißt. Die Polizei Nördlingen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

