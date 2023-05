Mann wird Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen

An einer Tankstelle wird ein junger Mann bestohlen. Die Beamten hoffen, dass Zeugen Hinweise geben könnten.

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in Nördlingen bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse aus dem Rucksack, als sich der Mann auf einem Tankstellengelände in der Augsburger Straße aufhielt. Die Polizei Nördlingen bittet um Zeugenhinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)