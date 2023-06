Mann wird nach Faustschlag in Nördlingen verhaftet

Weil ein 37-Jähriger in Nördlingen nach Pöbeleien ein Lokal verlassen soll, wird dieser ausfallend und schlägt zu. Die Polizei nimmt den Täter kurze Zeit später fest.

Die Nördlinger Polizei hat am Mittwochabend einen Mann verhaftet, nachdem dieser in einem Lokal in der Baldinger Straße zugeschlagen haben soll. Der Tat ging eine Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einem 38-jährigen Mann voraus, berichtet die Polizei. Der stark betrunkene 37-Jährige begann die Gäste im Außenbereich einer Gaststätte anzupöbeln. Als er von einem der Gäste aufgefordert wurde zu gehen, schlug er diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Nördlinger Polizei nimmt 37-Jährigen in Nördlingen fest

Der Täter konnte durch die Polizei im Anschluss in unmittelbarer Nähe aufgefunden und in Gewahrsam genommen werden, heißt es im Polizeibericht abschließend. (AZ)