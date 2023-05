Nördlingen

12:00 Uhr

Mann wirft zerbrochenes Glas nach Nördlinger Wirtin und wird verurteilt

Am Nördlinger Amtsgericht wurde der Fall eine 30-Jährigen verhandelt, der in einem Lokal Menschen bedroht hat.

Plus Ein Mann trinkt in Nördlingen zu viel: Bei einem Streit zerbricht er ein Glas – und soll es der Wirtin fast ins Gesicht geworfen haben. Das bestreitet er aber.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Eigentlich beginnt es harmlos: Ein warmer Sommerabend, zwei Männer gehen in der Nördlinger Innenstadt etwas essen, sie trinken Alkohol und bezahlen die Rechnung. Doch dann wird ein heute 30-Jähriger ausfallend und bedroht Gäste und die Wirtin. Der Fall kommt bis vor Gericht: Da er schon einige Vorstrafen hat, kommt er nicht mehr mit einer Geldstrafe davon.

Der 30-Jährige erscheint ohne Anwalt zum Prozess. Staatsanwalt Johannes Pausch schildert die Vorwürfe: An einem Abend im Juni 2022 soll der Angeklagte einer Person in einem Restaurant gedroht haben, "sie kaltzumachen". Der Mann habe ein Glas genommen, es zerbrochen und damit in Richtung der Tischgäste gedroht. Er sei dann des Lokals verwiesen worden. Kurz darauf sei er aber trotz ausgesprochenen Hausverbots ins Restaurant gekommen, habe wieder ein Glas zerbrochen und es in Richtung der Lokalinhaberin geworfen. Nur weil sie ausgewichen sei, habe das Glas sie nicht getroffen. Ihm wird daher gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen