Mann zahlt nur Getränke, aber nicht seine Tankfüllung

Ein Mann tankt in Nördlingen sein Auto, zahlt in der Tankstelle aber nur zwei Getränke. Mit einem ähnlichen Fall vor rund einer Woche hängt dies aber nicht zusammen.

Erneut hat sich in Nördlingen ein Fall von Tankbetrug ereignet. Am Sonntag, kurz vor 18 Uhr, tankte ein Mann an einer Tankstelle in der Augsburg Straße. Anschließend ging er laut Polizeibericht in den Verkaufsraum und bezahlte dort lediglich zwei Getränke. Durch die polizeilichen Ermittlungen habe der Täter ausfindig gemacht werden können.

Eine Woche zuvor hatte sich bereits ein nahezu identischer Fall in Nördlingen zugetragen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, seien die Taten aber von verschiedenen Personen begangen worden. (jltr)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch