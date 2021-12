Maske und Abstand sind während Corona-Protest am Freitag Pflicht

Die Polizei rechnet am Freitag mit rund 1000 Teilnehmern bei einem nicht angemeldeten Corona-Protestmarsch. Jetzt stehen die verschärften Regeln fest. Es drohen Bußgelder.

Das Landratsamt Donau-Ries erlässt eine neue Allgemeinverfügung für die Stadt Nördlingen und verschärft damit, wie berichtet, die Corona-Regeln in Nördlingen. Das teilt die Behörde am Donnerstagnachmittag mit. Die Absprachen erfolgten mit der Stadt, der Polizei und der Regierung von Schwaben.

Hintergrund der Verschärfung seien die Schweigemärsche gegen die Corona-Regeln und die Corona-Schutzimpfungen in Nördlingen an den vergangenen beiden Freitagen. Während beim Protest am 3. Dezember ein Teil der rund 250 Teilnehmer gegenüber der Polizei ein äußerst unkooperatives Verhalten an den Tag gelegt habe, sei der zweite am 10. Dezember mit ca. 600 Teilnehmern friedlich und störungsfrei verlaufen, so die Behörde. Die Polizei stellte jedoch fest, dass in der Altstadt der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern überwiegend nicht eingehalten werden konnte.

Verstöße gegen den Mindestabstand werden mit Bußgeldern geahndet

Bei derartigen Märschen handelt es sich um zulässige Versammlungen. Das Recht der Versammlungsfreiheit werde jedoch nicht schrankenlos gewährt, sondern unterliegt den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes und der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV). Demnach müsse zudem auch bei solchen anonymen Versammlungen zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden. Verstöße hiergegen seien für die Teilnehmer ebenfalls bußgeldbewährt.

Aufrufe erfolgten anonym über Chatgruppen

Die Aufrufe zu den beiden vergangenen Märschen erfolgten jeweils ohne vorherige Anzeige und ohne Nennung eines Veranstalters oder Leiters anonym über die Sozialen Medien. Auch vor Ort gab sich gegenüber der Polizei kein verantwortlicher Veranstalter oder Leiter zu erkennen. Da in der einschlägigen Chatgruppe auch für diesen Freitag erneut zu einer Versammlung in Nördlingen aufgerufen wurde, sowie aufgrund der polizeilichen Erkenntnisse aus den vorangehenden Versammlungen bzgl. der Nichteinhaltung des Abstandsgebots, sehen sich das Landratsamt Donau-Ries als Versammlungsbehörde, die Polizei und die Stadt Nördlingen veranlasst, durch Erlass der beigefügten Allgemeinverfügung Auflagen unmittelbar gegenüber den Teilnehmern der Versammlung anzuordnen. Im Amtsblatt des Landratsamtes heißt es außerdem, dass am Freitag rund 1000 Menschen in Nördlingen erwartet werden.

Verschärfte Regeln zwischen 19 und 20.30 Uhr in Nördlingen

Landratsamt, Polizei und Stadt sind sich eigenen Angaben zufolge dabei der hohen Bedeutung des Rechts der Versammlungsfreiheit bewusst. Aufgrund des Umstands, dass insbesondere die größere Versammlung am 10. Dezember friedlich verlief, werden die Maßnahmen daher vorerst auf eine örtliche und zeitliche Beschränkung (auf den Stadtbereich Nördlingen in der Zeit zwischen 19 und 20.30 Uhr) in Orientierung an den vorangegangen Versammlungen sowie die Anordnung einer (FFP2-)Maskenpflicht begrenzt.

Polizei begleitet den Protest in Nördlingen wieder

Die örtliche und zeitliche Beschränkung soll unter anderem eine Planbarkeit für den begleitenden Polizeieinsatz und eine kontrollierte Verkehrsregelung ermöglichen. Die Anordnung der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske wird unter infektionsschutzrechtlichen Gründen als unabdingbar erachtet. Auch der Mindestabstand muss eingehalten werden.

Trotz leicht rückläufiger Zahlen ist das Infektionsgeschehen und die daraus resultierende Belastung der Krankenhäuser nach wie vor auf einem kritisch hohen Niveau. Insbesondere vor dem Hintergrund der drohenden Ausbreitung der Omikron-Variante sei für ein leichtfertiges Verhalten gerade in den ungeimpften Teilen der Bevölkerung keinerlei Raum, so das Landratsamt. Die Anordnung einer Maskenpflicht mit Ausnahmen für bestimmte Personengruppen sei damit das mildeste Mittel und auch im Hinblick auf das hohe Gut der Versammlungsfreiheit verhältnismäßig, so die Behörde. Das Landratsamt behält sich Verbote oder weitere Regelverschärfungen vor. (AZ)