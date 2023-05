Maßkrug beim Stabenfest in Menschenmenge geworfen

Am zweiten Tag des Stabenfests in Nördlingen ist es zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf dem Nördlinger Stabenfest zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es bereits gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde einem 14-jährigen Jungen von einem bislang Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Jugendliche musste mit einer Platzwunde vom Rettungsdienst versorgt werden.

Mehrere Maßkrüge fliegen im Festzelt

Auch im Festzelt sei es zu Gewalttaten gekommen: Gegen 22 Uhr kam es zu einem Geschubse auf der Bierbank. Die Polizei schildert, dass ein 25-Jähriger einem 26-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Betroffene erlitt dabei Gesichtsverletzungen. Kurz darauf wurde im Festzelt ein leerer Maßkrug in die Menschenmenge geworfen. Der Maßkrug traf den Angaben nach eine 24-Jährige am Kopf. Die Frau musste daraufhin zur Behandlung der Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Gegen 1.20 Uhr wurde ein Maßkrug wieder als Tatmittel eingesetzt. Ein 29-Jähriger schlug den Krug einem 19-Jährigen über den Kopf. Laut Polizeibericht musste der Geschädigte mit einer Schnittwunde zunächst vom Rettungsdienst und danach im Krankenhaus behandelt werden. (AZ)

