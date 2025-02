Mathematik-Olympiade

„Ein Dreieck soll die Seitenlängen 8 cm, 12 cm und x cm mit einer natürlichen Zahl x haben. Ermittle die kleinste und größte Zahl x, für die ein solches Dreieck existiert.“ So lautet eine Teilaufgabe aus der ersten Runde der diesjährigen Bayerischen Mathematikolympiade. Dabei handelt es sich um einen mehrstufigen Klausurwettbewerb für alle mathematisch interessierten Schülerinnen und Schüler von der dritten bis zur 13. Klassenstufe. Bundesweit knobeln jährlich über 200.000 Olympioniken an den Aufgaben der Schul- und Regionalrunde. Die besten schaffen es zur Landes- oder sogar zur Bundesrunde. Dort winken dann Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Einer dieser Teilnehmer war in diesem Jahr Lasse Geiger aus der siebten Jahrgangsstufe des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen, der nun für seine guten Leistungen bei dem Wettbewerb mit zwei Urkunden geehrt wurde. In der ersten Runde galt es, zu Hause verschiedene Aufgaben zu bearbeiten. Dabei war es wichtig, dass der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen stets deutlich erkennbar war. Lasse musste also genau erklären, wie er zu seinen Ergebnissen gelangt ist. Nach dem erfolgreichen Bestehen dieser ersten Runde wurde er zur zweiten zugelassen, in der er eine vierstündige Klausur bearbeiten musste. Auch hier erzielte der Siebtklässler wieder einen guten Erfolg. Obwohl es dann für die überregionale dritte Runde nicht mehr gereicht hat, ist das doch ein toller Erfolg für den Unterstufenschüler, der bei der Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben wirklich große Freude hatte.

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis