Nördlingen

vor 18 Min.

Mehr als 500 Varta-Beschäftigte folgen Aufruf der IG-Metall auf die Kaiserwiese

Das neue Varta-Gebäude in Nördlingen bietet viel Platz für das stark wachsende Unternehmen.

Plus In Nördlingen wurde der Wahlvorstand für die Betriebsratswahlen bei Varta Microproduction aufgestellt. Warum auch Varta Storage davon profitieren könnte.

Von Verena Mörzl

Mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Varta Microproduction GmbH haben am Donnerstag auf der Kaiserwiese in Nördlingen einen Wahlvorstand für die in den nächsten Wochen stattfindenden Betriebsratswahlen aufgestellt. Die IG-Metall zeigt sich erfreut über den Zuspruch. Warum auch Varta Storage von den geplanten Strukturen profitieren könnte.

