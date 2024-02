Mehr als zwei Promille: Betrunkener Fahrradfahrer in Nördlingen angehalten

Ein Atemalkoholtest in Nördlingen ergibt bei dem Mann einen Wert über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden.

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagmittag in Nördlingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Laut Polizeibericht hielt die Polizei den Mann am Nördlinger Kohlenmarkt an. Grund für die Kontrolle war der offensichtliche Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten und ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde sofort unterbunden. Dem Mann droht nun eine Strafanzeige. (AZ)