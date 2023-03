Mehr Fahrschüler schaffen Prüfung nicht: Wie ist die Lage im Ries?

Plus Nervosität und mangelnde Vorbereitung sind schon immer Gründe, wenn Fahrschüler Prüfungen nicht bestehen. Immer häufiger sind aber auch Sprachbarrieren schuld

Eigentlich ist ja jedes Jahr seit 2012 ein „Rekordjahr“. Denn seitdem steigt nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes der Anteil der nicht bestandenen Fahrprüfungen. Waren es 2012 noch 28,9 Prozent bei den theoretischen Prüfungen und 26 Prozent bei den praktischen, waren es 2021 schon 36,7 beziehungsweise 29,7 Prozent. Einzige Ausnahme war das Corona-Jahr 2020 mit einem moderaten Rückgang, der aber 2021 schon wieder überholt war. Die Daten von 2022 sind noch nicht veröffentlicht, der TÜV hat allerdings die Ergebnisse der Berichte seiner Prüfer und Prüferinnen ausgewertet und damit den Blick auf die steigenden Zahlen gelenkt. Können die Fahrschulen im Ries diesen Trend bestätigen?