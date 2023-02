Nördlingen

Mehr fürs Personal und Geld fürs gKU: Mit diesen Ausgaben rechnet die Stadt 2023

Plus Die laufenden Ausgaben für Nördlingen 2023 stellt Kämmerer Bernhard Kugler vor. Es geht um mehr als 60 Millionen Euro. Den größten Brocken bekommt der Kreis.

In der Kämmerei der Stadt Nördlingen wird in diesen Tagen der Haushalt 2023 erarbeitet. Darin sind alle Ausgaben und Einnahmen aufgelistet, die in diesem Jahr getätigt werden sollen – vom Gerd-Müller-Platz bis zur Sanierung der Leichenhalle in Kleinerdlingen. Über das Zahlenwerk entscheidet am Ende der Stadtrat, im Haupt- und Finanzausschuss ging es am Montagabend um die laufenden Ausgaben der Stadt in diesem Jahr.

