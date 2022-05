Mehr Tagespflegeplätze: Spatenstich für Tagespflege von Sankt Vinzenz

Plus Die Tagespflege Sankt Vinzenz in Nördlingen wird aufgestockt. Wie viele Plätze es künftig geben soll.

Eine gut gelaunte Gruppe von Honoratioren, Fachleuten und Vertretern der Bauherrenschaft kam am Samstag bei bestem Wetter zu einem etwas "im Hintergrund" ablaufenden, aber für die Stadt und das Ries wichtigen Ereignis zusammen: Pflege St. Vinzenz Nördlingen e. V., der Trägerverein des Pflegekomplexes an der Hinteren Reimlinger Gasse, feierte den ersten Spatenstich für ein neues Gebäude, das nach seiner Fertigstellung die Tagespflege aufnehmen soll.